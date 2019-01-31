Брат и отец сенатора Арашукова арестованы

Басманный суд Москвы арестовал Руслана Арашукова — двоюродного брата сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.

Его заключили под стражу до 30 марта. Руслана Арашукова подозревают в создании преступного сообщества.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и вечером того же дня арестовали на два месяца. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал, а на допросе потребовал переводчика, объяснив, что плохо понимает русский язык.