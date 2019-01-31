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Брат и отец сенатора Арашукова арестованы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал Руслана Арашукова — двоюродного брата сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.
Его заключили под стражу до 30 марта. Руслана Арашукова подозревают в создании преступного сообщества.
Также арестован отец политика, советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого следствие обвиняет в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.
Решена судьба "газового короля" Арашукова
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и вечером того же дня арестовали на два месяца. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал, а на допросе потребовал переводчика, объяснив, что плохо понимает русский язык.
Ранее 31 января суд арестовал еще трех фигурантов дела: директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова, его заместителя Николая Романова, а также директора филиала компании в Минеральных водах Гузера Хашукаева.
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Происшествия , Николай Романов , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , Москва
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