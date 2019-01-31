Суд арестовал «газового короля» Рауля Арашукова

Басманный суд Москвы 31 января арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова по делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Раулю Арашукову меру пресечения в виде содержания под стражу на срок до 30 марта», — огласила решение судья Елена Ленская.

Настаивая на аресте Раулья Арашукова, следователь, в частности, заявил, что находясь на свободе, подозреваемый скроется или помешает расследованию. Он отметил, что «роль Арашукова в преступной организации была главенствующая».

«Мы не видим иного исхода нежели полная изоляции лидера преступного сообщества, занимавшегося тяжким и особо тяжкими преступлениями», — подчеркнул представитель СК.

Ходатайство об аресте поддержал прокурор. В свою очередь защитники Арашукова Владимир Постанюк и Сергей Шишов назвал доводы следствия голословными. Так, Владимир Постанюк отметил, что его подзащитный «тесно связан социальными связами со своей семьей»: у него пятеро детей и 10 внуков. Адвокаты просили поместить фигуранта под домашний арест в Москве, Санкт-Петербурге, в Ставрополе или Карачаево-Черкессии или отпустить под залог, не называя конкретной суммы. Сам задержанный поддержал просьбу защиты, заявив, что никаких преступлений он не совершал.

«Я никогда не был преступником и каким-то лидером, и не собираюсь», — сказал он.

Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был задержан 30 января в Санкт-Петербурге в здании «Газпрома», откуда его конвоировали в Москву. Арашукова-старшего СМИ называют «газовым королем», поскольку с 1990-х годов он возглавлял кавказские филиалы «Межрегионгаза».

Вместе с ним были задержаны четверо руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: племянник Рауля Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Минеральные Воды Гузер Хашукаев, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ (мошенничество, создание и участие в преступном сообществе).

Следствие также ходатайствовало об их аресте.