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Свидетелям по делу Арашуковых предоставлена госзащита 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие сообщило, что по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля некоторым свидетелям предоставлена государственная защита.
Это стало известно во время заседания Басманного суда Москвы, где избиралась мера пресечения в отношении Руслана Арашукова, двоюродного брата сенатора. Пишет «Интерфакс».
Ранее против Руслана Арашукова возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.
Напомним, сенатора Арашукова арестовали в среду утром в зале Совфеда. Его обвиняют в двух заказных убийствах 2010 года, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Позже стало известно, что он мог быть причастен еще к двум убийствам.
Также был арестован отец сенатора Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения.
Также в рамках дела обвинения собираются предъявить ряду руководителей газовой отрасли Северного Кавказа. В четверг к делу Арашуковых добавили еще троих подозреваемых.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что по клановой коррупции на Кавказе нанесен мощный удар.
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Происшествия , Криминал , Рауль Арашуков , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Москва
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