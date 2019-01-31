Свидетелям по делу Арашуковых предоставлена госзащита

Следствие сообщило, что по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля некоторым свидетелям предоставлена государственная защита.

Это стало известно во время заседания Басманного суда Москвы , где избиралась мера пресечения в отношении Руслана Арашукова, двоюродного брата сенатора. Пишет «Интерфакс»

Ранее против Руслана Арашукова возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Напомним, сенатора Арашукова арестовали в среду утром в зале Совфеда . Его обвиняют в двух заказных убийствах 2010 года, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Позже стало известно, что он мог быть причастен еще к двум убийствам.

Также был арестован отец сенатора Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения.

Также в рамках дела обвинения собираются предъявить ряду руководителей газовой отрасли Северного Кавказа. В четверг к делу Арашуковых добавили еще троих подозреваемых.