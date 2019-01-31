Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд США оставил в тайне суть обвинений против Ассанжа 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский суд решил не раскрывать суть обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По словам судьи Леони Бринкем из Александрии, наличие дела в отношении австралийца не доказано. В связи с этим «правительство не могут просить обнародовать документы, которые существуют предположительно».
Она также отметила, что информация о расследовании останется секретной до его завершения, передаёт AFP.
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Ассанжу стоит покинуть посольство в Лондоне. По его словам, у основателя WikiLeaks сейчас есть два варианта — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям.
News.ru: последние новости
Преступное сообщество сенатора Арашукова похищало газ Школьница наврала, что её подожгли из-за сигареты Захваченные в Гвинейском заливе россияне освобождены
Происшествия , США , Wikileaks
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Шеф из сериала «Кухня» устроил потасовку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Избиение сошло с рук: Башаров появился с женой на публике
Шоу-бизнес Статьи
Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение