Суд США оставил в тайне суть обвинений против Ассанжа 

Американский суд решил не раскрывать суть обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По словам судьи Леони Бринкем из Александрии, наличие дела в отношении австралийца не доказано. В связи с этим «правительство не могут просить обнародовать документы, которые существуют предположительно».
Она также отметила, что информация о расследовании останется секретной до его завершения, передаёт AFP.
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Ассанжу стоит покинуть посольство в Лондоне. По его словам, у основателя WikiLeaks сейчас есть два варианта — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям.