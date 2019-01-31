Актрису избили из-за парковки в Москве

Строгова отметила, что после снегопада в их дворе стало меньше места для автомобилей. Она припарковала свою машину и услышала «дикий ор» соседки с первого этажа.

«Тварь, убери машину, я тебе порежу шины, я разобью твою машину. Тебе не жить», — процитировала актриса соседку.

Женщину возмутило, что из-за авто Строговой ее сыну будет негде припарковаться. Актриса отказалась говорить с ней, вызвала полицию, что не испугало соседку: она выбежала из дома, сильно толкнула Строгову и начала бить кулаками. Затем она начала выкручивать ей безымянный палец. Позже врачи установили, что у Строговой сломана пястная кость кисти.

«Я боли не боюсь, и готова ее вытерпеть. Но она обзывала меня такими ужасными словами! Оскорбляла, орала матом на весь двор. <…> Все это безобразие к тому же было на глазах моей семилетней дочери», — рассказала актриса.

Из-за сложного перелома со смещением Строговой придется купить дорогие титановые спицы. На гипс и разработку руки уйдет до восьми недель, кроме того, на руке останется шрам. Актриса отметила, что у нее были назначены пробы, она должна выходить на сцену в театре, но из-за нападения не сможет работать почти два месяца.

Полицейские заявили Строговой, что против ее соседки в ближайшее время возбудят уголовное дело. Актриса намерена подать иск о возмещении морального и материального вреда.