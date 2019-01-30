Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру

Житель Челябинска Алексей Чернов лишился стены, отделяющей от подъезда его комнату в коммунальной квартире. Об этом сообщается на сайте «СТС-Челябинск».

Инцидент произошел, когда мужчина с усилием пытался открыть заедающую дверь в квартиру. По словам соседей, в стене давно присутствовала трещина, а из-за давления на дверь рухнула напирающая на косяк бетонная плита.

«Вот так кирпич (,) вывалился, и с этой стороны где-то отсюда, от ящика, так же все вывалилось туда вовнутрь, — приводит СТС слова одного из соседей Алексея Чернова, Павла Карасюка. — Компьютер, личные вещи [Чернов] перевез к маме, где на данный момент и проживает, ночует».

По словам Карасюка, Чернов не входит в число проблемных жильцов подъезда. «Он нормальный человек — не пьет, не курит, гостей у него мало бывает. Нормальный, адекватный, здравый пацанчик. Это он все своими руками делал», — цитирует соседа издание, уточняя, что пострадавший работает специалистом по внутренней отделке жилья в одной из городских компаний.

В управляющей компании (УК) дома СТС рассказали, что жители квартиры, в которой произошло обрушение, уже пять лет не оплачивают коммунальные услуги. «В соответствии с действующим законодательством все, что находится внутри квартиры, внутри комнаты, за это отвечает непосредственно собственник. Соответственно, он несет бремя содержания его имущества за свой личный счет», — приводятся в сообщении слова заместителя директора УК Елены Архиповой.

В 2018 году инцидент со спровоцированным одним из жильцов дома обрушением произошел в петербургской многоэтажке. Владелец апартаментов затеял в них ремонт, в ходе которого строители повредили арочный проем здания. Это стало причиной частичного обрушения несущей колонны, в нескольких квартирах деформировались перекрытия.