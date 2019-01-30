Сенатора Арашукова заподозрили в еще двух убийствах 

Сенатор от КЧР Рауф Арашуков помимо организации двух убийств может причастен к еще двум подобным преступлениям, сообщил адвокат потерпевших Илья Лебедев.
По его словам, он может быть причастен к убийствам экс-главы СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента Назира Хапсирокова — Али Афаунова. Лебедев сослался на близкие к следствию источники, передает «Интерфакс».
Арашукову и его отцу, Раулю Арашукову, предъявлены обвинения. Сенатор обвиняется в причастности к убийствам зампреда общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме того, он, по версии следствия, оказывал давление на свидетеля убийства Жукова и участвовал в преступном сообществе.
Сенатора Арашукова задержали в зале Совета Федерации. Был задержан и отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.