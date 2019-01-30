Силовики взялись за отца задержанного сенатора 

В отношении советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сына задержанного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По его словам, Арашуковы подозреваются в причастности к организованной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Арашукова-старшего задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены Совета Федерации, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.