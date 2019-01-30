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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Силовики взялись за отца задержанного сенатора 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: hpib.life
В отношении советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сына задержанного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По его словам, Арашуковы подозреваются в причастности к организованной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Арашукова-старшего задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены Совета Федерации, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.
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Происшествия , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Интерфакс
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