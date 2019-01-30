Силовики взялись за отца задержанного сенатора

По его словам, Арашуковы подозреваются в причастности к организованной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Арашукова-старшего задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.