Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, задержанного прямо на заседании Совета Федерации, следователи подозревают в соучастии в двух убийствах, совершенных в 2010 году, говорится на сайте Следственного комитета.
Телеграм-канал Baza утверждает, что сенатор причастен как минимум к 4 убийствам и похищениям людей. Причем сенатору сообщили об обвинении только в двух эпизодах — убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Ещё два пункта обвинения держатся в секрете.
«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — заявила Петренко.
Сенатора задержали утром 30 января во время очередного заседания Совфеда. По данным ТАСС, Арашуков собирался покинуть зал во время выступления генпрокурора РФ Юрия Чайки, который выступил с представлением о снятии с него неприкосновенности. Однако, сенатор остался по просьбе председателя Совета Валентины Матвиенко.