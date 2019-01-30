Сентора Арашукова подозревают в соучастии в двух убийствах

Телеграм-канал Baza утверждает, что сенатор причастен как минимум к 4 убийствам и похищениям людей. Причем сенатору сообщили об обвинении только в двух эпизодах — убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Ещё два пункта обвинения держатся в секрете.

«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — заявила Петренко.