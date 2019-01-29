В Джибути перевернулись две лодки с мигрантами

Две лодки с мигрантами перевернулись около берегов Джибути , более 130 человек пропали без вести, пятеро погибли, сообщается в заявлении Международной организации по миграции (IOM).

"Более 130 мигрантов пропали без вести утром во вторник около берегов Джибути после того, как две лодки перевернулись", — сообщается в заявлении организации.

Инцидент произошел около региона Обок на севере страны. Отмечается, что о произошедшем полиции сообщили местные жители. На месте, где, по их сообщениям, затонули лодки, были найдены тела двух мужчин и трех женщин, а также двое выживших.

По словам очевидцев, лодки перевернулись через полчаса после отплытия.

Проводятся поисковая и спасательная операции.