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В Джибути перевернулись две лодки с мигрантами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Две лодки с мигрантами перевернулись около берегов Джибути, более 130 человек пропали без вести, пятеро погибли, сообщается в заявлении Международной организации по миграции (IOM).
"Более 130 мигрантов пропали без вести утром во вторник около берегов Джибути после того, как две лодки перевернулись", — сообщается в заявлении организации.
Инцидент произошел около региона Обок на севере страны. Отмечается, что о произошедшем полиции сообщили местные жители. На месте, где, по их сообщениям, затонули лодки, были найдены тела двух мужчин и трех женщин, а также двое выживших.
По словам очевидцев, лодки перевернулись через полчаса после отплытия.
Проводятся поисковая и спасательная операции.
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