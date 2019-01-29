Получены новые данные о гибели группы Дятлова

Надзорные органы знали о гибели туристической группы Дятлова на Северном Урале за месяц до официального обнаружения тел. Об этом свидетельствуют документы, которые будут обнародованы на конференции памяти группы Игоря Дятлова в Екатеринбурге 2 февраля.

Как рассказал агентству РИА «Новости» руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, обнаруженные документы подтверждают, что представшая перед поисковиками картина на месте гибели группы была инсценировкой. Кроме того, находка проливает свет на то, почему уголовное дело по факту смерти туристов было возбуждено шестого февраля, хотя искать группу начали только 20 февраля.

«Найден документ, который подтверждает, что прокуратура знала о смерти группы до того, как ее начали искать. Значит, они какие-то действия производили на перевале. То есть то, что увидели поисковики, — это, по сути дела, инсценировка. Там были такие факты, что трупы кто-то переворачивал», — сказал Кунцевич.

По словам Кунцевича, в числе документов найдена записка, датированная 15 февраля 1959 года. В ней прокурор Ивделя Василий Темпалов пишет своему помощнику, что отправляется в Свердловск для расследования гибели туристов.

«Уже проведены почерковедческие экспертизы, все совпало. Их исследовали наши эксперты и московские. Доказано, что это писал прокурор Ивделя, писал своему помощнику Коротаеву. Все фамилии у нас на слуху, они участвовали в расследовании. Это очень многое меняет», — заявил собеседник агентства.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. Ранее Юрий Кунцевич рассказывал, что число версий трагедии превысило 100. По словам Кунцевича, в настоящее время в расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек со всего мира.