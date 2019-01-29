Дознавательница требует 100 млн с насильников

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Дознавательница требует 100 млн с обвиняемых в ее изнасиловании 

Рамблер 30 минут назад
Девушка-дознаватель из Уфы, обвинившая коллег в изнасиловании, потребовала от них компенсацию в размере 100 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что защита потерпевшей подала иск о возмещении морального вреда, который оценила в 30 млн рублей — по 10 млн с каждого из обвиняемых экс-сотрудников МВД.
Источник, близкий к следствию, сообщил изданию, что сумма компенсации составляет 100 млн рублей.
Заявившую об изнасиловании дознавательницу уволили
«Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории», — сказал источник.
Издание предположило, что размер компенсации мог измениться из-за увольнения дознавательницы из МВД.
Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. В январе после проведения проверки из МВД также уволили потерпевшую дознавательницу.
Комментарии10
Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , Комсомольская правда , Уфа
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