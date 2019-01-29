На украденной картине Куинджи нашли повреждения

Директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов отметил, что повреждения появилась «при варварской транспортировке картины». В ближайшее время специалисты займутся их устранением.

По словам Кононова, над восстановлением полотна, скорее всего, будет работать Русский музей. Он также уточнил, что нанесенные повреждения не критичны.

Картину украли из Третьяковской галереи 27 января. Неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. На допросе он признался, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. Он утверждает, что решился на преступление спонтанно.