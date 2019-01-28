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Облитый керосином юноша умер в больнице в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Подросток, получивший 98% ожогов тела после поджога сверстниками, скончался в больнице. Об этом сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.
В минувший четверг 15-летний мальчик проводил время с двумя своими друзьями в подъезде дома на улице Берзарина. По данным следствия, подростки распивали спиртные напитки. По данным ТАСС, приятели достали канистру с керосином, облили девятиклассника и подожгли его. Источник агентства заявил, что об этом успел сообщить сам пострадавший. Тем временем источник «Комсомольской правды» заявил, что мальчик сам облился керосином, а пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского. Медики диагностировали у юноши ожоги 98% тела, отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей. Пятнадцатилетнего молодого человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия сотрудники следствия нашли пустую канистру из-под керосина.
Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. В ролике видно, как юноша выбегает из подъезда в горящей куртке.
Мать подростка заявила, что у ее сына не раз были конфликты с ровесниками. В день, когда все произошло, юноша успел позвонить отцу и едва смог сказать: «Я думал, они мне друзья».
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Комментарии31
Происшествия , СКР , Комсомольская правда , Москва
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