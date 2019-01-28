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В Орле обрушилась стена жилого дома 1917 года постройки 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Частичное обрушение стены двухэтажного жилого дома 1917 года постройки произошло в Орле, жильцы временно размещены в маневренный фонд, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Произошло частичное осыпание кладки стены на внешней стороне дома. Осыпалась кирпичная облицовка на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал, четверым жильцам администрация временно предоставила маневренный фонд", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Нормандия-Неман 1917 года постройки, который является объектом историко-культурного наследия.
На сегодняшний день дом не был признан аварийным. В нем в двух квартирах на первом этаже проживали четыре человека. Все они временно размещены в жилье на улице 1-я Пушкарная, предоставленном администрацией города.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, организовали разбор обрушившегося строительного материала.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Орёл
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