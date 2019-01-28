Врачи ставили укравшему картину Куинджи смертельный диагноз

Жена Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи, рассказала Московскому комсомольцу », что задержание мужа стало для нее полной неожиданностью.

Юлия Чуприкова рассказала, что познакомилась со своим будущим мужем в Крыму и вместе переехали в столицу в поисках лучшей жизни.

Сначала они вместе устроились работниками в дом высокопоставленного сотрудника МВД на Рублево-Успенском шоссе: Денис водителем, а она — няней. В настоящее время оба трудятся в состоятельной семье в поселке Заречье. Кроме того, у Дениса есть бизнес по продаже стройматериалов. Как объяснила Юлия, фактически он нанимал бригады строителей в Крыму и находил им работу в Москве и Подмосковье.

Супруга охарактеризовала Чуприкова как «добропорядочного и адекватного» человека. Она призналась, что даже не подозревала, что в декабре 2018 года он был задержан за хранение наркотиков. По ее словам, друзей, которые могли оказывать на него пагубное влияние, у мужа не было («Мы как бы всегда вдвоём общались»).

У супругов есть 4-месячная дочка. По словам Юлии, семья ни в чем не нуждается, финансовых трудностей ее муж не испытывал.

В пользовании Дениса и Юлии два автомобиля — Cadillac Escalade и белый внедорожник Mercedes, на котором, по данным следствия, Чуприков скрылся с места преступления.

Мать подозреваемого Виолетта Григорьевна рассказала изданию, что в детстве у Дениса были обнаружены проблемы с печенью. Врачи прогнозировали, что он проживет не более 10 лет.

«У него было выявлено тяжелое заболевание. Печень. Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошёл…» — сказала она.