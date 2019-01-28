На Мальдивах пройдут проверки из-за гибели пяти человек

Власти Мальдивских островов проведут проверки на всех туристических объектах на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и безопасного отдыха на воде. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (ATOP).

Проверки связаны с участившимися на островах несчастными случаями с туристами: только в январе на местных курортах погибли пять человек. Среди них — 40-летняя россиянка, которая скончалась во время занятий дайвингом. Власти островов не раскрывают информации о месте и причинах несчастного случая.

Среди других жертв воды — 84-летний мужчина из Чехии и 66-летний южнокорейский турист, отпуск которых проходил в отеле Paradise Resort, а также пара из Филиппин, которая отмечала медовый месяц. Причиной смерти молодоженов возле острова Диффуши в атолле Каафу назвали сильные течения из-за северо-восточного муссона. По данным властей, за весь 2017 год на архипелаге утонул 31 человек. Кроме того, с начала 2019 года на Мальдивах произошло два пожара, в том числе, в фешенебельном Gili Lankanfushi, где сгорело 7 вилл и ресторан.

Министр туризма островов Али Вахид провел специальную пресс-конференцию, на которой призвал курорты тщательно следить за безопасностью туристов и пообещал провести массовые проверки туристических объектов архипелага в ближайшие 6-8 месяцев.

Вахид косвенно признал наличие проблем с безопасностью отдыха и рост количества претензий со стороны иностранных гостей на качество обслуживания.