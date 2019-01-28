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Задержанный за похищение картины Куинджи заявил о невиновности 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Задержанный по подозрению в похищении полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что не совершал никаких преступлений, следует из видеозаписи его задержания, распространенного МВД России.
На вопрос оперативников, понимает ли, за что он задержан, мужчина отвечает: «Без понятия».
«Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы», — сказал задержанный, передает ТАСС.
При этом он утверждал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим, хотя в декабре 2018 года он задерживался за хранение наркотиков. Кроме того, мужчина не смог ответить на вопрос, где находился в воскресенье днем, когда была совершена кража.
Похищение "Крыма" попало на видео
«Я плохо помню, мне, наверное, надо освежить память», — сказал он.
В понедельник утром был задержан 31-летний подозреваемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Полотно найдено в Одинцовском районе Подмосковья.
Подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ. Он находился под подпиской о невыезде, в полиции не исключают, что у него были сообщники, они сейчас устанавливаются.
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Происшествия , Видео , Республика Крым
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