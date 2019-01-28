«Продавец» картины Куинджи на Avito оказался шутником

Объявление на Avito о продаже похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи оказалось шуточным. Его автором оказался торговец антиквариатом.

С Александром связались журналисты « Комсомольской правды ». Во время переписки он заявил, что решил проверить, «зайдёт ли шутка». По его словам, звонков от полиции ему пока не поступало. Мужчина также рассказал, что в момент кражи находился дома, пишет КП.

Как писал News.ru, объявление о продаже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым » появилось вскоре после того, как вечером 27 января полотно было похищено из зала Третьяковской галереи. Неизвестный мужчина в костюме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала.

В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.

Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.