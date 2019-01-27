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Похищенную картину Куинджи выставили на Avito 

News.ru 48 минут назад
На крупнейшем в России сайте частных объявлений Avito выставили на продажу картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Стоимость полотна продавец оценил в 15 тыс. рублей.
На момент написания новости объявление ещё активно. Судя по геотегу, продавец находится в Тепличном районе Вологды. В графе «Контактное лицо» указаны некий Александр и компания Reate.
Из Третьяковки на глазах посетителей украли картину
«Прямиком из Третьяковки», — говорится в описании к объявлению.
Как писал News.ru, вечером 27 января неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, на глазах у посетителей снял её со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи.
Полотно было застраховано на 12 млн рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла его в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.
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Комментарии12
Происшествия , Видео , Архип Куинджи , СКР , Вологда , Республика Крым
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