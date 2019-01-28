Стала известна стоимость похищенной картины Куинджи

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенная из Третьяковской галереи, была застрахована на 12 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Русского музея Владимир Гусев.

Гусев отметил, что страховая сумма обычно всегда гораздо ниже рыночной стоимости. Источник в Третьяковской галерее сообщил «Ленте.ру» , что стоимость картины на рынке оценивается в промежутке от 500 до 750 тысяч долларов (от 32,9 до 49,4 миллионов рублей). Причем есть коллекционеры, готовые выложить за этот пейзаж суммы гораздо большие.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена на глазах посетителей Третьяковской галереи 27 января. До последнего момента все думали, что полотно забрал работник музея. Работа галереи остановлена.

С записей камер был получен портрет похитителя: это молодой человек 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, со светло-русыми волосами средней длины. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку. При себе у него был пластиковый пакет. По информации источника «Интерфакса», предполагаемый похититель картины скрылся на белом Mersedes M-класса.