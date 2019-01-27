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Взрывом в Гааге обрушило несколько домов
Вести.Ru
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1 час назад
Фото:
EPA
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16
На западе
Голландии
произошел взрыв, три дома рухнули. Инцидент случился в городе Гааге.
Под завалами могут находиться люди. Проводится эвакуация, на место выехали экстренные службы.
Вероятная причина — утечка газа.
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