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Взрывом в Гааге обрушило несколько домов 

Вести.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: EPA
На западе Голландии произошел взрыв, три дома рухнули. Инцидент случился в городе Гааге.
Под завалами могут находиться люди. Проводится эвакуация, на место выехали экстренные службы.
Вероятная причина — утечка газа.
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