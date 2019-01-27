Взрывом в Гааге обрушило несколько домов

На западе Голландии произошел взрыв, три дома рухнули. Инцидент случился в городе Гааге.

Под завалами могут находиться люди. Проводится эвакуация, на место выехали экстренные службы.

Вероятная причина — утечка газа.