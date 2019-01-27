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У вылетевшего из Москвы самолета отказала электросистема 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В аэропорту Внуково совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва-Грозный, передает РИА Новости. Как сообщается, у Boeing-737 отказала электросистема.
Двигатель следовавшего в Ханты-Мансийск самолета задымился перед вылетом
Техническая неисправность стала причиной решения командира воздушного судна вернуться в аэропорт вылета. Никто не пострадал, пассажиры вылетели в Грозный резервным бортом.
Utair (ЮТэйр) — холдинг российских и зарубежных авиакомпаний. В ее авиапарке 63 лайнера. Это как совсем новые самолеты, которым не более 7 лет, так и лайнеры, срок службы которых более двадцати лет.
Происшествия , Москва
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