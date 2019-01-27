На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров Магнитогорского металлургического комбината", — сказал представитель МЧС.

По его словам, технологический процесс не нарушен, но производственная мощность снижена.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в башне размерами 5 на 5 метров.

"Угрозы соседним зданиям нет, погибших и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

На месте работают 57 человек и 17 единиц техники. "Сил и средств достаточно", — сказали в министерстве. Пожарным удалось локализовать возгорание. Общая площадь пожара составляет 770 кв. метров, объявлена ликвидация на площади 340 кв. метров.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Челябинской области уточнили, что произошло возгорание транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.