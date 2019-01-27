В жилом доме в Перми рухнули перекрытия

В Перми в многоэтажке рухнули перекрытия между этажами

Инцидент произошел в 14-этажном кирпичном одноподьездном доме по адресу: улица Революции, 3/1, в 13.15 мск.

"Произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, в настоящее время дом обследуют специалисты.

На месте находятся представители экстренных служб и администрации города. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек, идет эвакуация жильцов.

Повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта. На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава.