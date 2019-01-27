Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми в многоэтажке рухнули перекрытия между этажами 

РИА Новости + ещё 9 49 минут назад
Перекрытия рухнули в воскресенье между техническим этажом и крышей многоэтажки в Перми, квартиры не повреждены, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Инцидент произошел в 14-этажном кирпичном одноподьездном доме по адресу: улица Революции, 3/1, в 13.15 мск.
"Произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
скриншот
Он добавил, что несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, в настоящее время дом обследуют специалисты.
На месте находятся представители экстренных служб и администрации города. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек, идет эвакуация жильцов.
Повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта. На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости , Пермь
Читайте также
Видео
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле высказались об отправке бойцов ЧВК в Венесуэлу
Войска Армия
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене
В мире Статьи
В Донбасс прибыли украинские снайперы-провокаторы
В мире Украина
«Жёлтые жилеты» провели первую ночную акцию протеста
В мире Европа
«Ложь и провокация»: Собчак объяснила скандал на телеканале
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение