В жилом доме в Перми рухнули перекрытия

Перекрытия рухнули в воскресенье между техническим этажом и крышей многоэтажки в Перми, квартиры не повреждены, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Инцидент произошел в 14-этажном кирпичном одноподьездном доме по адресу: улица Революции, 3/1, в 13.15 мск.
"Произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, в настоящее время дом обследуют специалисты.
На месте находятся представители экстренных служб и администрации города. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек, идет эвакуация жильцов.
Повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта. На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава.