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Под Уфой при пожаре в частном доме погибли женщина с двумя детьми 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Женщина с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в сельском частном доме под Уфой в четверг, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, пожар произошел в 10.00 (8.00 мск) в жилом доме в деревне Октябрьское Иглинского района Башкирии.
"После тушения возгорания обнаружены тела 38-летней женщины и двух ее детей — 2013 и 2017 года рождения. Следствие поводит проверку. Опрашиваются очевидцы, будут назначены ряд экспертиз для установления причины гибели людей", — сообщает СУ СК.
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Происшествия , СКР , Башкортостан , Уфа
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