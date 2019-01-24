Под Уфой при пожаре в частном доме погибли женщина с двумя детьми

Женщина с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в сельском частном доме под Уфой в четверг, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии По данным ведомства, пожар произошел в 10.00 (8.00 мск) в жилом доме в деревне Октябрьское Иглинского района Башкирии. "После тушения возгорания обнаружены тела 38-летней женщины и двух ее детей — 2013 и 2017 года рождения. Следствие поводит проверку. Опрашиваются очевидцы, будут назначены ряд экспертиз для установления причины гибели людей", — сообщает СУ СК.