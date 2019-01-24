11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России

Шестеро подсудимых получили от 14 до 18 лет лишения свободы, остальные — по шесть лет тюрьмы.

Фигуранты (члены двух террористических ячеек) были задержаны оперативниками ФСБ 12 ноября 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Задержанные, один из которых прибыл из Сирии, планировали теракты и массовые убийства в людных местах. При этом свои действия они планировали снимать на видео и размещать в интернете.

25 июня 2018 года сообщалось, что МОВС приступил к рассмотрению дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности ИГ.