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В Томске на женщину упала снежная глыба 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шестидесятилетняя женщина в Томске госпитализирована с переломом позвоночника после того, как на нее с крыши упала снежная глыба, сообщил в четверг областной департамент здравоохранения.
В облздраве пояснили, что два дня назад на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от прохожего, который сообщил, что на улице Алтайская снежная масса сошла с крыши на женщину. Бригада оперативно выехала по указанному адресу, но женщины на улице не оказалось.
"По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, после схода снежной массы, женщина, находясь в состоянии болевого шока, самостоятельно смогла добраться до дома. Спустя некоторое время ее самочувствие значительно ухудшилось, и повторный вызов скорой помощи поступил от сестры пострадавшей", — говорится в сообщении.
Бригада скорой доставила женщину в больницу скорой медицинской помощи, где у нее диагностировали перелом позвоночника. Пациентка находится в отделении нейрохирургии в состоянии легкой степени тяжести, добавили в департаменте.
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Происшествия , Томск
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