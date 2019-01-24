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Полиция Москвы задержала подозреваемого в краже катера 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
По подозрению в краже катера с расположенного на западе Москвы склада задержан 49-летний приезжий. Информацию предоставил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД.
— Мужчина сообщил, что с территории склада на улице Генерала Дорохова пропали принадлежащий ему катер в алюминиевом кузове 1973 года выпуска, а также металлические палки и провода, — указано в сообщении.
Материальный ущерб от кражи составил 500 тысяч рублей. Задержанный приезжий ранее служил разнорабочим в монтажной компании, руководитель которой сообщил в полицию о пропаже катера. Судно было отправлено в пункт металлолома, подозреваемый потратил полученные деньги по своему усмотрению.
Уточняется, что на данный момент катер найден, он будет возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Юрий Титов , МВД , АГН "Москва" , Москва
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