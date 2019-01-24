Откуда в России подпольные оружейные бароны

23 января ФСБ отчиталась о задержании сети подпольных оружейников, насчитывающую 86 человек и действующую в 32 регионах. Они нелегально занимались изготовлением боеприпасов, переделкой гражданского оружия в боевое и продажей армейских образцов вооружения. В операции спецслужбе помогали полицейские и Росгвардия.

Было найдено девять мастерских, в которых изъято1 97 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства — 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок. Помимо этого, оперативники нашли реактивный огнемет «РПО-А Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатки, 88 электродетонаторов, 300 основных частей к оружию, 10 тыс. патронов различного калибра и 9 тыс. комплектующих для их изготовления. Следователи назначили экспертизу изъятого.

Интересно, что спецслужбы с завидной регулярностью вскрывают аналогичные группировки, причем почти всегда межрегиональные. Так, в середине декабря 2018 года ФСБ, МВД и Росгвардия, раскрыли такое преступное сообщество, действовавшее в Москве , Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Оно также занималось восстановлением боевых свойств гражданского оружие. В двух мастерских этой группировки также изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва.

В октябре прошлого года была задержана преступная группа, которая занималась тем же самым в Санкт-Петербурге Петрозаводске . Силовики изъяли 36 самодельных взрывных устройств, 1,3 кг взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия — пистолеты ПМ, «Люгер» и другие, винтовка Мосина, две гранаты и 1400 патронов.

В мае 2018-го была проведена операция по масштабам близкая к последней, организованной ФСБ: она коснулась 27 регионов — от юга России до Сибири. Организатора криминального бизнеса задержали в Нижнем Новгороде.

«Прекращена деятельность пяти мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях. Из незаконного оборота была изъята 51 единица огнестрельного оружия — это пулеметы РПК, «Максим», пистолет-пулемет Судаева, автоматы АК-47, АК-74, карабины и винтовки Мосина, «Винчестер», «Вепрь», пистолеты ТТ, ПМ, «Беретта», «Тангфолио», «Сталкер», револьверы Нагана», — сообщал тогда Центр общественных связей ФСБ.

Кроме этого, были изъяты более 3 килограмм взрывчатки, 5,5 тыс. патронов, 10 глушителей.

В сентябре 2017 года были арестованы члены подобной группировки в 21 регионе России. И такое происходит раз в год.

Основных источников такого оружия несколько. Во-первых, это переделанные гражданские образцы. Так, гражданским карабинам на базе автомата Калашникова можно вернуть возможность стрелять очередями, принимать штатные армейские магазины на 30 патронов или снимать перегородку в «огражданенных» магазинах, которые выглядят как армейские, но из-за нее не могут вымешать больше десяти боеприпасов.

Во-вторых, эхо локальных войн. Тут главную роль играют кадровые сотрудники силовых ведомств, которые везли оружие из командировок в Чечню. Многие такие факты вскрывались при расформировании подразделений УБОП в регионах. Так, в 2001 году руководство саратовского СОБР спрятало огромный арсенал из хранилищ Приволжского УБОП в одном из прудов за городом, завернув оружие и боеприпасы в водонепроницаемую оболочку. Все вскрылось, когда местный рыбак случайно выловил трубу противотанкового гранатомета.

В-третьих, до сих пор остались образцы советского вооружения времен Второй Мировой. В крайне редких случаях речь идет об экземплярах, добытых «черными копателями» и пригодных для восстановления. Такое тоже встречается. Например, неонацист Никита Тихонов застрелил адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову из пистолета «Браунинг» модели 1910 года (из такого же накануне Первой мировой войны был застрелен в Сараево эрцгерцог Фердинанд).

Частный детектив Вячеслав Дёмин утверждает, что основная доля оружия добытого «чёрными копателями», приходит в России из Украины, где, по его словам, его оборот упрощен.

«Весь вопрос его сначала откопать, а потом привести в состояние боевого. Приводят в боевое состояние и ППШ и пулеметы Дегтярева. И переправляют контрабандой в разобранном виде, по Украине в разобранном виде оружие можно перевозить любое. Чтобы оно считалось небоевым, там есть целый свод правил: должен быть ствол просверлен, бойка в затворе не должно быть. Тут же вся боеспособность сохраняется», — говорит Дёмин.

Но чаще это старое оружие, тем или иным способом украденное с законсервированных складов. В послевоенный период несколько произведенных в огромных количествах моделей стрелкового оружия быстро заменялись новыми системами, вроде автомата Калашникова или пистолета ПМ и Стечкина, а другие отправлялись в запасники. Там некоторое количество этого оружия хранится и до сих пор.

По официальным данным на территории России находятся более 2 миллионов единиц незарегистрированного оружия, ежегодный прирост похищенного оружия достигает 10%. Некоторые специалисты утверждают, что данные не отвечают действительности, и число незарегистрированного оружия составляет порядка 10 миллионов единиц.