Источник сообщил об обысках у мэра Нефтеюганска

Правоохранительные органы проводят обыски в квартире главы Нефтеюганска (ХМАО) Сергея Дегтярева, а также в администрации города, сообщил РИА Новости источник в муниципалитете.

"Идут обыски на квартире Дегтярева и в самой администрации", — сказал собеседник агентства.

Сообщения об обысках и задержании Дегтярева распространили в четверг региональные СМИ, ссылаясь на собственные источники. В окружном следственном управлении СК РФ заявляли РИА Новости, что их сотрудники не принимают участия в этих мероприятиях, а в пресс-службе администрации не стали комментировать данную информацию.

По данным сообщества "Голос Нефтеюганска" в социальной сети "ВКонтакте", следственные действия в отношении мэра города могут проводиться из-за земельного участка, проданного бизнесмену значительно ниже рыночной стоимости.