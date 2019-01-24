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Источник сообщил об обысках у мэра Нефтеюганска 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы проводят обыски в квартире главы Нефтеюганска (ХМАО) Сергея Дегтярева, а также в администрации города, сообщил РИА Новости источник в муниципалитете.
"Идут обыски на квартире Дегтярева и в самой администрации", — сказал собеседник агентства.
Сообщения об обысках и задержании Дегтярева распространили в четверг региональные СМИ, ссылаясь на собственные источники. В окружном следственном управлении СК РФ заявляли РИА Новости, что их сотрудники не принимают участия в этих мероприятиях, а в пресс-службе администрации не стали комментировать данную информацию.
По данным сообщества "Голос Нефтеюганска" в социальной сети "ВКонтакте", следственные действия в отношении мэра города могут проводиться из-за земельного участка, проданного бизнесмену значительно ниже рыночной стоимости.
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