Пожар на двух танкерах в Черном море утихает

Фото: СК

Пожар на двух иностранных танкерах в Черном море утихает, остается небольшое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи. "Два буксира периодически оро горения надстройки и баки, где остатки топлива. Утихает явно пламя. Горение пока есть, но небольшое", — сказал собеседник агентства.