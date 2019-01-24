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Пожар на двух танкерах в Черном море утихает 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: СК
Пожар на двух иностранных танкерах в Черном море утихает, остается небольшое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.
"Два буксира периодически оро горения надстройки и баки, где остатки топлива. Утихает явно пламя. Горение пока есть, но небольшое", — сказал собеседник агентства.
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