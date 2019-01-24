Знакомые обвиняемого в угоне самолета рассказали о его странном поведении

Знакомые Павла Шаповалова, который обвиняется в угоне самолета компании "Аэрофлот" , рассказали каналу "360" о нем, отметив при этом странности в поведении мужчины.

По словам Андрея Огородного, главы сельского поселения Угут, куда Шаповалов с семьей переехал в шестилетнем возрасте, местные жители всегда высказывались о мужчине положительно, однако друзей у него не было. Шаповалов вел уединенный образ жизни и избегал каких-либо контактов с односельчанами.

"С ним толком пообщаться-то нельзя было — всегда был сам в себе", — рассказал Огородный, добавив, что тот не употреблял спиртное.

Глава поселения также сообщил, что около года назад после увольнения из местного заповедника Шаповалов долгое время пытался вновь трудоустроиться.

Огородный добавил, что не понимает, как тот оказался на борту лайнера, следовавшего в Москву . "Я, как обыватель, могу сказать, у него было как тихое помешательство, какая-то невменяемость. Я слышал, что с ним что-то произошло в Тобольске , на железнодорожном вокзале. Ударили его, что ли, по голове, забрали документы. После этого он вернулся, и вот после этого у него пошло", — рассказал Огородный.

В свою очередь, бывший коллега Шаповалова по работе в заповеднике Константин Марценюк сообщил, что будущий угонщик самолета проработал там около двух лет, при этом уволен он был за прогул без уважительной причины.

"Насколько я понял, у него были дела в городе. Он никого не предупредил и уехал", — пояснил Марценюк.

По его словам, при приеме на работу никаких медицинских отклонений у Шаповалова замечено не было. "Иногда разговаривал сам с собой. Шутки у него странные — о его приключениях из бывшей жизни. В Америку он хотел уехать, но его не пустили. Это его фантазии были", — сообщил он.

Евгений Стрельников, директор заповедника, где ранее работал Шаповалов, рассказал "360" о том, что тот накануне приходил к нему, попытавшись устроиться на работу в качестве водителя. При этом он отметил, что уже тогда заподозрил неладное, так как Шаповалов начал рассказывать про некий "кодекс чести" и просил поставить гербовую печать в трудовую книжку в раздел "Награды".

Директор заповедника также сообщил, что Шаповалов всегда держался отдельно от остальных, однако даже тогда с ним случались проблемы. "Были моменты, когда один заблудился, второй раз — потерялся. Сошел с буранной дороги. На снегу же видно следы — вернись по своему же следу. Но он в трико сел и под деревом сидел. А ребята ездили и в пол-одиннадцатого ночи его нашли и привезли его на кордон", — заявил Стрельников, добавив, что у Шаповалова были "сезонные помутнения рассудка".

Попытка угона самолета

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным Следственного комитета, в ходе полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Задержанным оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который в ходе допроса признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Кроме того, он заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.

В среду Шаповалов был арестован на два месяца — до 22 марта, ему предъявлено обвинение в угоне самолета.