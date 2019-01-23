«Полностью не согласен с обвинением»: пытавшийся захватить самолёт житель ХМАО арестован на два месяца

Суд на два месяца арестовал Павла Шаповалова, который 22 января попытался захватить самолёт, следовавший по маршруту Сургут Москва . Сторона защиты указывает на то, что обвиняемый не понимает, как и зачем он совершил преступление. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. Что известно о злоумышленнике — в материале RT.

Суд на два месяца арестовал 41-летнего жителя Ханты Мансийского автономного округа Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолёта.

«Оснований, препятствующих нахождению под стражей, в судебном заседании не установлено… Суд постановил избрать Шаповалову Павлу Павловичу… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 марта 2019 года», — приводит РИА Новости слова судьи Рината Ахметова.

В ходе судебного заседания одна из бортпроводниц заявила, что Шаповалов называл себя причастным к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке , когда террористы захватили самолёты и направили их на Всемирный торговый центр

«Бортпроводница рейса Сургут — Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан», — зачитал судья Ахметов выдержку из дела.

Таким образом была удовлетворена сторона обвинения — представитель следствия просил именно заключения под арест на два месяца, «учитывая резонанс и общественную безопасность деяния».

Защита обвиняемого с решением суда не согласилась и намерена его обжаловать. Об этом заявил адвокат Шаповалова Роман Жердев.

«Он высказал своё мнение, что полностью не согласен с предъявленным обвинением, — сказал юрист. — Он не может объяснить, что и как произошло. Говорит: «Я не могу этого объяснить, сходил в туалет, шёл обратно на место, стояла стюардесса, и с какой целью подошёл к ней — объяснить не могу. Бес напал?» Не поясняет».

«Через 30 минут после взлёта»

Напомним, 22 января Шаповалов, будучи на борту самолёта, заявил, что у него есть оружие и потребовал развернуть самолёт в Афганистан.

«Через 30 минут после взлёта пассажир обратился к бортпроводникам с требованием изменить направление на Афганистан. Также он заявлял, что у него есть оружие, и если мы не выполним эту просьбу, он применит его против пассажиров и бортпроводников», — рассказала сотрудница «Аэрофлота».

Она подчеркнула, что Шаповалов не казался пьяным, из-за чего экипаж серьёзно воспринял происходящее.

По предварительной версии Шаповалов находился в состоянии опьянения, однако позже оказалось, что не употреблял ни алкоголь, ни наркотические препараты.

При этом пассажиры отметили, что сам обвиняемый в момент совершения преступления вёл себя спокойно и не был агрессивен.

«Весь самолёт с мужчиной общался, он был нормальный, без признаков алкогольного опьянения. Всё было спокойно, никто ничего не слышал и не нервничал. Мужчина ничего не делал, никуда не ходил. Минут через десять спокойно вызвал стюардессу, поболтал, минут через пять она подошла к нему ещё раз и всё», — сказал Александр Тимофеев.

23 января Шаповалову было предъявлено обвинение, что по его вине самолёт «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, был вынужден прервать полёт и совершить посадку в Ханты-Мансийске.

«Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему Павлу Шаповалову. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении следственного комитета России.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия»), максимальный срок наказания по которой составляет 12 лет.

В результате инцидента никто не пострадал. «Аэрофлот» направил в Ханты-Мансийск резервный борт, который забрал пассажиров рейса Сургут — Москва.

«Мне туда не надо было лететь»

Несмотря на то, что обвиняемый угрожал оружием, во время обысков сотрудники правоохранительных органов его не обнаружили ни на борту самолёта, ни у самого Шаповалова. Также следователи не нашли следов взрывчатых веществ. Позже на допросе Шаповалов не смог объяснить, чем он руководствовался во время совершения преступления.

«Не всё так просто, как кажется с первого раза, — сказал Шаповалов на вопрос, почему он потребовал развернуть самолёт в Афганистан. — Если честно, мне туда не надо было лететь»

Ему назначена психиатрическая экспертиза. При этом администрация села Улут Сургутского района утверждает, что Шаповалов не отличался странностями и не привлекал к себе внимание.