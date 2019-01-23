Появились результаты экспертиз по делу о гибели «русского Илона Маска»

Новые экспертизы по делу о гибели в СИЗО-4 Санкт-Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного завершились еще в сентябре прошлого года, сообщает «Новая газета». Из выводов экспертов следует, что предметы, при помощи которых инженер, по версии следствия, совершил самоубийство, попали в его камеру извне.

В частности, они считают, что найденный в камере шнурок от капюшона не имеет отношения к одежде Пшеничного, а заточенные металлические пластины со «следами вещества бурого цвета» были частями самодельного ножа, а не супинаторов, которые бизнесмен якобы выдрал из кроссовок другого арестанта.

«Иначе говоря, оба орудия, с помощью которых Пшеничный якобы калечил себя, а потом покончил с собой, кто-то должен был ему в камеру принести», — поясняет издание.

Газета пишет, что в ее распоряжении есть запись с камеры в СИЗО-4 за 5 февраля, когда предприниматель был найден мертвым. Издание утверждает, что видео раздроблено на множество мелких последовательных фрагментов длительностью 57-58 секунд каждый, однако впоследствии их хронометраж уменьшается до 25-40 секунд. Таким образом пропадает около получаса.

О гибели Пшеничного в СИЗО-4 стало известно в апреле прошлого года после публикации «Новой газеты». Следствие утверждает, что мужчина совершил самоубийство; журналисты изначально настаивали на том, что его пытали и убили.

Пшеничный был задержан в январе 2018-го по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны . На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

Друзья и коллеги называли Пшеничного «русским Илоном Маском».