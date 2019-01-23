Угонщик самолета «Аэрофлота» заявил о причастности к терактам 11 сентября

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в угоне самолета утверждал, что причастен к терактам 11 сентября 

РИА Новости 1 час назад
Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота", требовал сменить курс на Афганистан и утверждал, что он якобы причастен к терактам 11 сентября в США, говорится в материалах дела.
В среду Ханты-Мансийский районный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения пассажиру, подозреваемому в захвате рейса "Сургут-Москва".
"Бортпроводница рейса "Сургут-Москва" заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан", — зачитал судья Ринат Ахметов выдержку из материалов дела.
Представитель следствия попросил заключить Шаповалова под стражу на два месяца, "учитывая резонанс и общественную безопасность деяния". В свою очередь представитель защиты заявил, что настаивает на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, так как обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений.
Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".
Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.
В среду в уральском управлении на транспорте СК РФ сообщили РИА Новости, что в ближайшее время следователи намерены направить в Ханты-Мансийский районный суд ходатайство о заключении Шаповалова под стражу. В Следственном комитете отмечали, что ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии72
Происшествия , Видео , Ринат Ахметов , Аэрофлот , СКР , РИА Новости , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос301
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам20
Киев готов объявить эпидемию109
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»38
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва61
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
01:08
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам
Политика Азия
02:35
Настя Рыбка плохо себя чувствует
Общество
00:13
Угонщик самолета «Аэрофлота» заявил о причастности к терактам 11 сентября
Происшествия
01:00
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Наука и техника Наука
04:19
Рейтинг Порошенко взлетел
Украина В мире
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение