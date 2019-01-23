Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь

Адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) Дмитрий Зацаринский рассказал о планах своей подзащитной, передает РИА "Новости" По его словам, Рыбка планирует отдохнуть и не собирается покидать Россию "Билеты (чтобы уехать домой в Белоруссию. — "Газета.Ru") она не покупала, долгих планов также пока нет, сейчас она отдыхает… В ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием", — заявил Зацаринский. Он добавил, что вчера Рыбка наконец-то купила теплые вещи. В ближайшее время она хочет сходить в кино. Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки.