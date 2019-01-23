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Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) Дмитрий Зацаринский рассказал о планах своей подзащитной, передает РИА "Новости".
По его словам, Рыбка планирует отдохнуть и не собирается покидать Россию.
"Билеты (чтобы уехать домой в Белоруссию. — "Газета.Ru") она не покупала, долгих планов также пока нет, сейчас она отдыхает… В ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием", — заявил Зацаринский.
Он добавил, что вчера Рыбка наконец-то купила теплые вещи. В ближайшее время она хочет сходить в кино.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки.
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Происшествия , Видео , Александр Лукашенко , Газета.Ru , РИА Новости
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