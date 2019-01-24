Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением 

РИА Новости + ещё 9 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Число госпитализированных в инфекционную больницу Уфы школьников, прибывших в столицу Башкирии на олимпиаду, увеличилось до 12, в клинику также попал один взрослый, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Ранее спасатели сообщали, что в среду были госпитализированы трое детей из группы школьников, проживающих в отеле Уфы. Дети приехали в столицу республики из разных регионов страны на Всероссийскую олимпиаду по биологии. Роспотребнадзор организовал проверку.
"Количество госпитализированных в инфекционную клиническую больницу Уфы участников олимпиады, проживающих в отеле, увеличилось. По состоянию на 10.00 (8.00) 24 января в лечебном учреждении находятся 13 человек, из них 12 детей и один взрослый", — сообщили в управлении гражданской защиты.
По данным управления, всего в гостиницу было заселено 186 человек. На данный момент в отеле остаются 109 человек — 64 уехали домой.
"По данным результатов проверки станет известна причина госпитализации школьников", — говорится в сообщении управления.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
Происшествия , Общество , Роспотребнадзор , Башкортостан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карьера Рогозина повисла на волоске242
Назван инструмент для уничтожения Украины157
«Очередная американская гегемония»816
Войска ЦВО подняли по тревоге в 15 регионах РФ6
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы25
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы
В мире
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение