В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением

Число госпитализированных в инфекционную больницу Уфы школьников, прибывших в столицу Башкирии на олимпиаду, увеличилось до 12, в клинику также попал один взрослый, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Ранее спасатели сообщали, что в среду были госпитализированы трое детей из группы школьников, проживающих в отеле Уфы. Дети приехали в столицу республики из разных регионов страны на Всероссийскую олимпиаду по биологии. Роспотребнадзор организовал проверку.

"Количество госпитализированных в инфекционную клиническую больницу Уфы участников олимпиады, проживающих в отеле, увеличилось. По состоянию на 10.00 (8.00) 24 января в лечебном учреждении находятся 13 человек, из них 12 детей и один взрослый", — сообщили в управлении гражданской защиты.

По данным управления, всего в гостиницу было заселено 186 человек. На данный момент в отеле остаются 109 человек — 64 уехали домой.