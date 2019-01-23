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Башкирский чиновник нанес ущерб государству на 370 миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: flickr.com
Следствие заподозрило районного чиновника минземимущества Башкирии в превышении должностных полномочий, который по версии СК провел махинации с земельными участками в Иглинском районе и нанес ущерб государству в размере 370 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего председателя комитета — начальника отдела комитета по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по Иглинскому району.
Следствие считает, что в конце 2017 года председатель комитета совместно с другими чиновниками районной мэрии обеспечил победу в конкурсе на право заключения договора аренды двух земельных участков общей площадью более 46 гектаров недавно созданному ООО "Главспецстрой", ранее не проводившему каких-либо работ по освоению территории.
"После этого чиновник незаконно содействовал дальнейшему заключению с данной организацией договоров аренды указанных земельных участков и договоров комплексного освоения земли в целях жилищного строительства, благоустройства территории, проведения коммуникаций и последующей реализации жилья. Впоследствии предприятие переуступило право аренды и освоения территории третьим лицами, получив согласие подозреваемого чиновника. В результате отчуждены в пользу третьих лиц земельные участки на общую сумму более 370 миллионов рублей", — сообщает башкирский следком.
Отмечается, что своими действиями председатель комитета нанес ущерб не только государству, но и нарушил права граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков для улучшения жилищных условий.
"Следствие устанавливает обстоятельства преступления и выясняет причастные лица. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на эти участки", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , Башкортостан
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