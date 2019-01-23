Угрожавший взорвать банк в Москве попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла мужчину, который при помощи бомбы пытался ограбить крупный российский банк. Видео предоставил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в среду, 23 января.

По его словам, инцидент произошел 19 января в столичном отделении банка на Петрозаводской улице. В 15:43 мск в помещение вошел неизвестный, который передал кассиру записку «Это ограбление. В зале бомба. Без глупостей!», и потребовал выдать ему все наличные из кассы — более трех миллионов рублей. Однако сотрудница банка сразу нажала на кнопку сигнализации, после чего неизвестный бросил в лоток для денег коробку с надписью «Бомба» и скрылся.

Прибывшие полицейские и взрывотехники эвакуировали всех посетителей и сотрудников, и обследовали подозрительный предмет. Им оказалась аккумуляторная батарея, не представляющая опасности.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на разбой в особо крупном размере».

Полиция разыскивает подозреваемого. Известно, что он славянин, на вид 25-30 лет, не имеющий особых примет.