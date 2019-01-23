В Оренбургской области более 20 детей отравились в школьной столовой

"Среди учащихся средней школы №2 оренбургского города Ясный 22 января зарегистрировано 23 случая пищевого отравления. Из них восемь человек госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы, 15 человек получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.

Эпидемиологи начали проверку, организовали лабораторное обследование больных детей и медицинский осмотр учащихся, учителей и поваров.

"Для лабораторных исследований отобраны суточные пробы, пищевые продукты, продовольственное сырье, пробы питьевой воды, дезинфекционных средств, смывы. Работа столовой школы приостановлена, а работники пищеблока отстранены от работы", — добавили в управлении.