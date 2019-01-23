СМИ: Санкции США привели к трагедии в Керченском проливе

Пожар на судах «Канди» и «Маэстро», шедших под флагом Танзании , возник при перекачке сжиженного газа в открытом море. Это была вынужденная операция, поскольку вход в порт Темрюк в Краснодарском крае РФ был для них закрыт из-за запрета Вашингтона на поставки голубого топлива в Сирию, отмечает Ura.ru.

Эти танкеры были включены в американский санкционный список из-за поставок топлива в Сирию. В Минфине США пригрозил ввести ограничительные меры в отношении той стороны, которая будет осуществлять с ними какие-либо сделки.

По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека — граждане Турции и Индии: 12 моряков спасены, десять тел погибших поднято на борт, еще десять считаются пропавшими без вести. Как передает РЕН ТВ, сегодня утром поисковая операция в районе ЧП возобновилась. В обследовании акватории принимают участие 15 судов.