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СМИ: Санкции США привели к трагедии в Керченском проливе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Причиной трагедии в Керченском проливе, где загорелись два танкера, стали санкции Соединённых Штатов Америки. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные агентством Reuters.
Пожар на судах «Канди» и «Маэстро», шедших под флагом Танзании, возник при перекачке сжиженного газа в открытом море. Это была вынужденная операция, поскольку вход в порт Темрюк в Краснодарском крае РФ был для них закрыт из-за запрета Вашингтона на поставки голубого топлива в Сирию, отмечает Ura.ru.
Эти танкеры были включены в американский санкционный список из-за поставок топлива в Сирию. В Минфине США пригрозил ввести ограничительные меры в отношении той стороны, которая будет осуществлять с ними какие-либо сделки.
По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека — граждане Турции и Индии: 12 моряков спасены, десять тел погибших поднято на борт, еще десять считаются пропавшими без вести. Как передает РЕН ТВ, сегодня утром поисковая операция в районе ЧП возобновилась. В обследовании акватории принимают участие 15 судов.
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Комментарии15
Происшествия , Видео , Пожары , Казначейство США , РИА Ura.ru , Reuters , США , Танзания
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