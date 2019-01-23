Мошенники похвастались богатствами в сети и попались

Мошенники из Великобритании обманули 30 человек более чем на 400 тысяч фунтов стерлингов, а после нечестного заработка выложили фотографии своей красивой жизни. На снимках в социальных сетях злоумышленники из Эссекса весело проводят время в клубах, позируют с алкоголем и сигарами. Об этом сообщает EssexLive.

Преступники предлагали своим жертвам вложиться в алмазный бизнес, создав правдоподобные брошюры и сайт, где инвесторы могли отследить прибыльность своих вложений. Обманутые вкладчики заподозрили неладное, когда общались с брокерами по телефону, поскольку им «часто лгали или игнорировал», когда речь заходила о инвестициях.

Полиция начала расследование в 2015 году после жалоб обманутых инвесторов. Последние пять членов преступной группы были пойманы в январе 2019 года, мошенников осудили в совокупности более чем на 11 лет заключения, часть из них дополнительно будет обязана выполнять трудовые работы.

Главный следователь детектив Ли Мортон (Lee Morton) из управления по борьбе с тяжкими преступлениями в Кенте и Эссексе назвал дело «сложным» и поблагодарил свою команду и пострадавших инвесторов за помощь в расследовании.