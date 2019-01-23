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Владелец «концлагеря для собак» заморил голодом 47 животных и уехал отдыхать 

Lenta.ru + ещё 10 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские Благовещенска задержали Вячеслава Золотарева — владельца приюта для собак «Дружок», где от голода погибли 47 питомцев, а остальные были истощены и обезвожены, сообщается на сайте управления МВД по Амурской области.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания сразу после его возвращения из-за границы, где тот провел почти месяц. По информации «Амурской правды», все это время Золотарев отдыхал в Таиланде. Его подозревают в в жестоком обращении с животными, возбуждено дело по части 2 статьи 245 УК.
Руководитель приюта «Кошкин дом» Ольга Кривицкая рассказывала «Амурской правде», что борцы за права животных давно наблюдали за приютом «Дружок», но закон не позволял им вмешаться. По словам женщины, когда Золотарев уехал на отдых, зоозащитники узнали, что из-за голода животные стали заниматься каннибализмом и загрызать более слабых сородичей. 15 января в сети появился шокирующий ролик с обглоданными трупами зверей. Тела лежали друг на друге в вольерах и сараях. На следующий день полицейские помогли вывести из этого «концлагеря» в другие питомники 21 живую собаку.
27 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», на принятие которого депутатам потребовалось восемь лет. Отныне запрещены отстрел и убийство зверей под каким-либо предлогом, организация боев и контактных зоопарков. Документ направлен на защиту животных и соблюдение принципов гуманности.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , Амурская правда , Таиланд
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