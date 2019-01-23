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Медики на Сахалине случайно задушили младенца 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В реанимацию Тымовской районной больницы Сахалинской области был доставлен месячный мальчик с диагнозом «острая кишечная инфекция». Во время оказания медицинской помощи маленькому пациенту внезапно стало хуже, и он скончался.
По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по региону Ольги Чебыкиной, предварительная экспертиза показала, что причиной смерти младенца стала механическая асфиксия, вызванная введением интубационной трубки не в трахею, а в пищевод.
«Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить не только точную причину смерти мальчика, но и ответить на главный вопрос — есть ли причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и гибелью ребенка», — сказала представитель СК в беседе с РИА Новости.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ранее News.ru писал о том, что восемь человек были госпитализированы во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Потерпевших наблюдают в инфекционном отделении Дедовской больницы. Среди них двое взрослых и шестеро детей.
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Происшествия , РИА Новости , Сахалинская Область
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