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Источник: в Приморье эвакуируют школы и ТЦ из-за сообщений о «минировании» 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
Фото: Reuters
Несколько торговых центров, школ и администрацию Приморья в среду эвакуируют из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Идет эвакуация администрации, школ, торговых центров", — сказал собеседник.
"Подобная информация распространялась на Камчатке, она не подтвердилась. Это провокация, целенаправленные акции, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе. Все это сделано, чтобы посеять панику. Правоохранительные органы по каждому случаю реагируют, все проверяем", — отметил источник.
Утром во вторник в ряд школ, детских садов и учреждения здравоохранения Камчатки поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий. Сообщения были отправлены электронной почтой. Во всех учреждениях правоохранительными органами были организованы проверки данной информации, которые продолжались в течение всего дня.
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