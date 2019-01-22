Снежный шквал оказался сильнее бомбардировщика

Январский «снежный заряд» в Заполярье — это, оказывается, форс-мажор. По крайней мере, так звучит версия Минобороны , которое оправдывает именно этим непредсказуемым природным явлением гибель бомбардировщика Ту-22М3. Он разбился в Мурманской области при заходе на посадку. Погибло три пилота. Но эксперты сомневаются, что винить в инциденте можно лишь природу.

Минобороны России рассматривает все возможные версии катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническую неисправность самолета. Напомним, что бомбардировщик дальней авиации разбился при посадке на аэродроме «Оленья». Погибли три члена экипажа, четвертый госпитализирован.

Основная версия трагедии, по словам представителей Минобороны — попадание в снежный заряд. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, «полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины авиакатастрофы». На место инцидента вылетела комиссия Минобороны.

Авиабаза «Оленья» расположена на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска , рядом с Оленегорском . Здесь базируются самолеты дальней авиации, в том числе, Ту-22М3. Покрытие взлетно-посадочной полосы бетонное, ее длина — 3,5 тысяч метров. «Оленья» считается одной из лучших авиабаз вооруженных сил России

«Данная ситуация произошла при посадке самолета, высота была метров 10-15, может и меньше», — предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС запаса Андрей Красноперов. «При посадке задача летчика — подвести самолет колесами на расстояние 1,5-2 метра над землей, чтобы они плавно коснулись взлетной полосы. Если в этот момент был снежный заряд и летчик потерял контакт с землей, по инструкции надо уходить на второй круг», — объяснил собеседник.

Почему, в таком случае, экипаж бомбардировщика не выполнил необходимый маневр?

По оценке Красноперова, «пилот мог не увидеть полосу и сесть правее или левее».

«Когда возникает снежный заряд, полосы вообще не видно. Если припечатывало к земле, могли стойки подломиться», — предполагает летчик.

Возможно, пилоты и пытались уйти на второй круг, но им не хватило высоты и произошел контакт с землей.

Итак, главным виновником катастрофы, по мнению эксперта, оказывается объективный фактор — внезапное ухудшение погоды. Как отметил в комментарии РИА «Новости» другой авиационный эксперт Вадим Лукашевич, Ту-22М3 мог упасть из-за вертикального порыва ветра, который бросил самолет вниз.

Андрей Красноперов подчеркивает: «Как летчик-инструктор могу сказать, что вся дальняя авиация — это выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища летчиков им. Марины Расковой. У нас было такое училище, сейчас его разогнали.

Возможно, я даже их знаю. Возможно, это мои курсанты, на этом самолете. Если фамилии скажут, может я кого и вспомню. Поэтому я не могу грешить на летчиков, летчики квалифицированные. Сомневаюсь, что тут даже ас смог бы что-то сделать».

«Но, возможно кто-то из летчиков переучивался с одного типа на другой, — отметил Красноперов. — Это нормальная ситуация, слева сидит менее опытный летчик, справа инструктор, который контролирует его действия и по итогу дает допуск на самостоятельный полет на таком типе самолета», — указал летчик инструктор.

Источник ТАСС , в свою очередь, допустил, что причиной могла стать ошибка летчика.

«Было ухудшение погоды, и самолет попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке», — смоделировал ситуацию собеседник агентства.

Курс подготовки летчиков предусматривает отработку пилотирования самолетов в сложных метеоусловиях, при метеоминимуме, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов . Под «минимумом» в данном случае понимаются минимальные значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости, при которых возможны взлеты, посадки и полеты по маршруту.

«Речь идет о полетах с ограниченной видимостью в пределах 1,5-2 километров, или тогда, когда нижний край облачности ниже 150-200 метров, или при сочетании таких условий», — подчеркнул Попов.

В таких условиях пилот должен уметь «зайти» в автоматическом, ручном или селекторном режиме, добавил летчик.

Но отметим — телеграм-канал Fighterbomber приводит прогноз по базе «Оленья» на вторник. Из него следует, что нижний край облачности — 90 метров. «В таких условиях Ту-22М3 не садятся», — указывают авторы канала. Это довод в пользу предельно затрудненных условий посадки такой сложной машины, как бомбардировщик (все-таки, этот показатель ниже указанных Поповым 150-200 метров).

Попов подтвердил: зимой, тем более на Севере, действительно возможно прохождение снеговых зарядов, как буранов, так «снега ливневого характера». «Заряды кратковременные», — внезапность его возникновения трудно прогнозировать метеослужбе, уточнил летчик.

Радиотехнические средства посадки на военных аэродромах не столь четко работают как на гражданских, там и светотехническое, и радиотехническое оборудование многократно дублируется. «А мы работаем на почти полевых аэродромах, и эти трудности сказываются. Не исключено, что летчики, в таких критических ситуациях, могут допустить ошибки», — считает Попов.

И здесь вновь возникает вопрос об уровне подготовки летного состава. Эксперт рассказал, что летчиков готовят «на класс», например военных летчиков 3-его класса (не менее 300 часов налета) — на 2-й класс (не менее 400 часов налета), «наша боевая подготовка в мирное время в этом и заключается».

Подготовка проходит только на конкретной машине. Для тренировки используют спарки (двухместный вариант одноместного летательного аппарата).

«Это абсолютно такая же боевая машина, только стоит дополнительное место работы — штурвал для инструктора, с определенным допуском и уровнем подготовки, — пояснил Попов. — Это как у учебных автомобилей — есть дополнительные педали торможения, сцепления, только руля нет, — а у нас все есть. Два абсолютно одинаковых поста управления».

Что в дальней авиации (к которой относится бомбардировщик Ту-22М3), что во фронтовой самолеты должны существовать учебно-боевые, уточнил Владимир Попов.

После работы с инструктором летчиков допускают к самостоятельному полету, далее понижают минимум погоды, когда допускают, летать, например, ночью, и только потом в критических условиях. Процесс обучения длительный. Квалификацию нужно регулярно подтверждать — «один полет в сложных условиях не гарантирует, что ты выполнишь его через год с таким же качеством. Поэтому мы каждые три месяца повторяем — должна сохраняться натренированность», — подчеркивает заслуженный военный летчик России.

В случае с данной конкретной машиной — бомбардировщиком Ту-22М3, следует особо учесть что машина эта — тяжелая и сложная для пилотирования, — указывают авторы телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах». Летать на такой машине «могут только хорошо подготовленные, опытные, квалифицированные летчики».

По оценке указанного телеграм-канала, к сожалению следует констатировать: у инцидента в Оленегорске — похоже, та же причина, что и у столкновения истребителей Су-34 в минувшую пятницу. Речь, вполне вероятно, идет об ошибке в технике пилотирования. Причина катастроф — в недостаточной подготовки летчиков в строевых полках, полагают авторы упомянутого выше телеграм-канала.

«Мы пожинаем последствия двадцатилетнего периода тотального развала и недофинансирования боевой авиации, — констатирует эксперт. — Налицо дилетантизм руководящего состава в вопросах организации, проведения и руководства полетами — а это, в свою очередь, закономерный результат сидения на земле без полетов в прошлые годы».

Не исключено и неграмотное руководство полетами. Существенная разница между гражданской и военной авиацией — в том, кто принимает финальное решение о посадке самолета. «В ГА командир экипажа сам, по своим соображениям решает — садиться ему или уходить на второй круг (на запасной аэродром)… Совсем другое правило действует у военных, — поясняет автор телеграм-канала „Взгляд человека в лампасах“. — Парадом командует руководитель полетов (РП) — заслуженный офицер. Должность РП в военной авиации имеет право занимать руководящий состав от замкомандира полка и выше, либо штатный руководитель полетов, которым может стать списанный по здоровью летчик тоже только из руководящего состава (т.е. ранее летавший именно командиром экипажа)…»

Последнее обстоятельство важно для понимания причин катастрофы в Оленегорске. «Командир экипажа Ту-22М3 садился при минимуме погоды и в снежном заряде не просто так. Ему дали добро, что в данных условиях равносильно приказу, — полагает автор телеграм-канала. — Дал добро тот самый РП. Или же его помощник (ПРП), который обязан находиться в начале полосы, рядом с местом приземления — и своими глазами видеть тот самый снежный заряд».

В любом случае, несколько инцидентов означают «жаркое» начало года для службы безопасности полетов (СБП) авиации Вооруженных сил, делает вывод эксперт.