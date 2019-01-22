Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Керченском проливе

Все моряки, пострадавшие в результате возгорания на двух танкерах в районе Керченского пролива, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко.

По его словам, шесть бригад скорой помощи перевозят 12 пострадавших в Керченскую больницу. Моряки будут проконсультированы комбустиологом, анестезиологом и хирургом.

«Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии», — заявил он.

По словам источника в экстренных службах Крыма, все пострадавшие прошли пограничный контроль в Керчи.

Ранее консул Турции прибыл в Керчь для встречи с пострадавшими моряками.