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Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Керченском проливе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все моряки, пострадавшие в результате возгорания на двух танкерах в районе Керченского пролива, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко.
По его словам, шесть бригад скорой помощи перевозят 12 пострадавших в Керченскую больницу. Моряки будут проконсультированы комбустиологом, анестезиологом и хирургом.
«Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии», — заявил он.
По словам источника в экстренных службах Крыма, все пострадавшие прошли пограничный контроль в Керчи.
Ранее консул Турции прибыл в Керчь для встречи с пострадавшими моряками.
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