Диспетчер не поверила в захват рейса Сургут–Москва

В распоряжении телеканала оказалась расшифровка переговоров командира рейса SU1515 и сотрудницы наземной службы. Пилот самолета послал на землю сообщение о попытке захвата борта с помощью специального кода, применяемого в авиации.

Как отмечает РЕН ТВ, код посылается с помощью радиолокационного ответчика, чтобы не сообщать вслух о возникшей на борту проблеме.

Так, пилот послал диспетчеру код 7500 о захвате воздушного судна, однако работа специальных служб на земле началась не сразу. Диспетчер трижды запросила подтверждения кода.

"Аэрофлот-1515", код 7500 подтверждаете?" — спрашивает диспетчер командира экипажа.

Ответа нет.

"Аэрофлот-1515", подтвердите код ответчика 7500!" — вновь запрашивает наземная служба.

Ответа нет. Диспетчер сообщает коллегам, что связь с бортом установить не удается.

"Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!" — в третий раз запрашивает диспетчер.

Во вторник нетрезвый мужчина, угрожая якобы имеющимся у него оружием, захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут, и потребовал направить борт в Афганистан. Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске: экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна, никто не пострадал.