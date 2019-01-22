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Диспетчер не поверила в захват рейса Сургут–Москва 

Рамблер 39 минут назад
Диспетчер не поверила сообщению пилота самолета, летевшего из Сургута в Москву, о попытке захвата воздушного судна, сообщает РЕН ТВ.
В распоряжении телеканала оказалась расшифровка переговоров командира рейса SU1515 и сотрудницы наземной службы. Пилот самолета послал на землю сообщение о попытке захвата борта с помощью специального кода, применяемого в авиации.
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Как отмечает РЕН ТВ, код посылается с помощью радиолокационного ответчика, чтобы не сообщать вслух о возникшей на борту проблеме.
Так, пилот послал диспетчеру код 7500 о захвате воздушного судна, однако работа специальных служб на земле началась не сразу. Диспетчер трижды запросила подтверждения кода.
"Аэрофлот-1515", код 7500 подтверждаете?" — спрашивает диспетчер командира экипажа.
Ответа нет.
"Аэрофлот-1515", подтвердите код ответчика 7500!" — вновь запрашивает наземная служба.
Ответа нет. Диспетчер сообщает коллегам, что связь с бортом установить не удается.
"Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!" — в третий раз запрашивает диспетчер.
Во вторник нетрезвый мужчина, угрожая якобы имеющимся у него оружием, захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут, и потребовал направить борт в Афганистан. Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске: экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна, никто не пострадал.
Комментарии18
Происшествия , Видео , Аэрофлот , РЕН ТВ , Москва , Сургут
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