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Состояние летчика ТУ-22МЗ удовлетворительное, угрозы жизни нет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Самолет Ил-76 с бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область за летчиком Ту-22М3, чтобы доставить его в Москву в военный госпиталь, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Как ранее сообщили в Минобороны, во вторник после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд самолет Ту-22М3 совершил жесткую посадку. Бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии.
"Самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки летчика самолета Ту-22М3, совершившего жесткую посадку, в военный госпиталь Москвы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что состояние летчика удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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