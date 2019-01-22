Состояние летчика ТУ-22МЗ удовлетворительное, угрозы жизни нет

Самолет Ил-76 с бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область за летчиком Ту-22М3, чтобы доставить его в Москву в военный госпиталь, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как ранее сообщили в Минобороны, во вторник после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд самолет Ту-22М3 совершил жесткую посадку. Бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии.

"Самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки летчика самолета Ту-22М3, совершившего жесткую посадку, в военный госпиталь Москвы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что состояние летчика удовлетворительное, угрозы жизни нет.